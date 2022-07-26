Організатори Олімпіади-2024 у Парижі представили слоган змагань

Організатори Олімпіади-2024, яка пройде у Парижі, представили офіційний слоган.

"Широко відкриті Ігри" ("Games wide open", "Ouvrons grand les jeux") – таким буде девіз Олімпіади та Паралімпіади влітку 2024 року у Франції.

Ця фраза підкреслює рівність між олімпійцями та паралімпійцями, чоловіками та жінками, а також закликає відмовитися від будь-яких відмінностей, які створюють перешкоди в умах та серцях людей.

Організатори також представили відеоролик, присвячений слогану.

Une invitation lanc?e au monde entier, ? venir vivre ensemble des ?motions nouvelles !



Vous ?tes ? 1'30 min de d?couvrir le slogan de nos Jeux Olympiques ET Paralympiques # EnRoutePourParis2024 - Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2022

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.