Організатори Олімпіади-2024 у Парижі представили слоган змагань
Представлено яскравий ролик, що пояснює слоган майбутніх Ігор, інформує
Організатори Олімпіади-2024, яка пройде у Парижі, представили офіційний слоган.
"Широко відкриті Ігри" ("Games wide open", "Ouvrons grand les jeux") – таким буде девіз Олімпіади та Паралімпіади влітку 2024 року у Франції.
Ця фраза підкреслює рівність між олімпійцями та паралімпійцями, чоловіками та жінками, а також закликає відмовитися від будь-яких відмінностей, які створюють перешкоди в умах та серцях людей.
Організатори також представили відеоролик, присвячений слогану.
Une invitation lanc?e au monde entier, ? venir vivre ensemble des ?motions nouvelles !- Paris 2024 (@Paris2024)
Vous ?tes ? 1'30 min de d?couvrir le slogan de nos Jeux Olympiques ET Paralympiques
# EnRoutePourParis2024 July 25, 2022
Нагадаємо, літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.