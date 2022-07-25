Збірна України з баскетболу зіграє з чемпіонами Європи на турнірі в Туреччині

Збірна України з баскетболу зіграє на товариському турнірі у Туреччині з 10 по 15 серпня.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Національна команда у Стамбулі готуватиметься до серпневих поєдинків кваліфікації на чемпіонат світу-2023, а також до Євробаскету, який відбудеться у вересні.

На товариському турнірі українські баскетболісти проведуть матчі проти чинного чемпіона Європи команди Словенії, а також збірних Туреччини та Польщі. Крім того, пізніше Україна зіграє у Гельсінкі проти Фінляндії.

Варто зазначити, що усі суперники збірної України з контрольних матчів зіграють у фінальній частині чемпіонату Європи, а також усі команди, окрім Польщі, продовжують боротьбу у відборі на ЧС-2023.