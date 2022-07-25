Усик повернеться в Україну відразу після реваншу з Джошуа – промоутер

Боксер хоче бути поряд із співвітчизниками під час війни, інформує ZN.ua.

Усик повернеться в Україну відразу після реваншу з Джошуа – промоутер
Усик проведе реванш із Джошуа 20 серпня
© Boxingscene

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) після реваншу з британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) має намір повернутися в Україну.

Про це повідомив промоутер боксера Олександр Красюк.

"Думаю, якщо не 21 серпня, то 22 серпня він буде вдома. Сам Усик кілька разів згадував, що вже скучив за батьківщиною.

Він повернеться в Україну і знову виконуватиме те, що ми називаємо боргом перед своєю країною. Він мотивуватиме співвітчизників. Я не маю жодних сумнівів у цьому", - цитує Красюка Tribuna.com з посиланням на Onet Sport.

Нагадаємо, Олександр Усик повернувся в Україну після початку повномасштабного військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу залишив країну для підготовки до реваншу проти британця Ентоні Джошуа, який відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.


Данило Слесь, ZN.ua





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