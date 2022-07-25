Став відомий переможець найпрестижнішої велогонки світу

Перемогу здобув данець.

Став відомий переможець найпрестижнішої велогонки світу
Вінегор – переможець велогонки
© Спорт.ua

Став відомий переможець найпрестижнішої велогонки світу "Тур де Франс"-2022

24 липня завершився останній етап велогонки, а переможцем став датський гонщик команди "Jumbo-Vism" Йонас Вінгегор.

Данець випередив відомого словенця з "UAE Team Emirates" Тадея Погачара та британця з "NEOS Grenadiers" Герайнта Томаса.

"Тур де Франс" пройшов у 109-й раз в історії. Загальна протяжність дистанції склала 3414,4 км і була прокладена по території 9 регіонів і 31 департаменту Франції, а також князівству Андорра, охопивши чотири гірські масиви: Армориканський, Центральний, Альпи та Піренеї.

"Тур де Франс" - шосейна багатоденна велогонка, один із трьох гранд-турів, що вважається найпрестижнішою велогонкою світу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Новачка "Баварії" вдруге поспіль визнано найкращим футболістом АфрикиНовачка "Баварії" вдруге поспіль визнано найкращим футболістом Африки
Перша ракетка світу провела благодійний захід на підтримку України за участю Шевченка та СвітоліноїПерша ракетка світу провела благодійний захід на підтримку України за участю Шевченка та Світоліної
Зінченко приєднався до "Арсенала" на зборах у СШАЗінченко приєднався до "Арсенала" на зборах у США
Зінченко дебютував за "Арсенал" у товариському матчі з "Челсі"Зінченко дебютував за "Арсенал" у товариському матчі з "Челсі"
"Барселона" офіційно представила Левандовскі"Барселона" офіційно представила Левандовскі
Блок рекламы


Похожие новости
Перша ракетка світу провела благодійний захід на підтримку України за участю Шевченка та СвітоліноїПерша ракетка світу провела благодійний захід на підтримку України за участю Шевченка та Світоліної
Ракицький став футболістом турецького клубуРакицький став футболістом турецького клубу
Ломаченко може провести бій з американським чемпіоном світуЛомаченко може провести бій з американським чемпіоном світу
Чемпіон світу з шахів Карлсен відмовився захищати титул проти росіянинаЧемпіон світу з шахів Карлсен відмовився захищати титул проти росіянина
Українка легкоатлетка Магучіх виборола срібло чемпіонату світу-2022Українка легкоатлетка Магучіх виборола срібло чемпіонату світу-2022
"Барселона" офіційно представила Левандовскі"Барселона" офіційно представила Левандовскі
Український олімпійський призер виграв бронзу чемпіонату світу з фехтуванняУкраїнський олімпійський призер виграв бронзу чемпіонату світу з фехтування
Ярлики вішають дуже швидко: херсонський двірник, який став чемпіоном світу, відповів на звинувачення у держзрадіЯрлики вішають дуже швидко: херсонський двірник, який став чемпіоном світу, відповів на звинувачення у держзраді
Україна здобула першу медаль чемпіонату світу-2022 з легкої атлетикиУкраїна здобула першу медаль чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики
"Динамо" представило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче""Динамо" представило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"
Последние новости
Подгружаем последние новости