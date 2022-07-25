Став відомий переможець найпрестижнішої велогонки світу "Тур де Франс"-2022

24 липня завершився останній етап велогонки, а переможцем став датський гонщик команди "Jumbo-Vism" Йонас Вінгегор.

Данець випередив відомого словенця з "UAE Team Emirates" Тадея Погачара та британця з "NEOS Grenadiers" Герайнта Томаса.

"Тур де Франс" пройшов у 109-й раз в історії. Загальна протяжність дистанції склала 3414,4 км і була прокладена по території 9 регіонів і 31 департаменту Франції, а також князівству Андорра, охопивши чотири гірські масиви: Армориканський, Центральний, Альпи та Піренеї.

"Тур де Франс" - шосейна багатоденна велогонка, один із трьох гранд-турів, що вважається найпрестижнішою велогонкою світу.