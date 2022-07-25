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2022-07-25
Іноземний футболіст російського клубу таємно втік із Москви
Легіонер покинув РФ.
Раніше Варела грав за МЮ© РИА Новости
Уругвайський захисник московського "Динамо" Гільєрмо Варела не захотів залишатися в Росії.
За інформацією телеграм-каналу
У клубі поки що не знають, де знаходиться гравець, а поведінка Варели розцінюється як порушення контрактних обов'язків.
"Ми збираємося підписати контракт із "Фламенго", але почекаємо пропозиції "Динамо", - повідомив агент футболіста Оскар Бентанкур
Зазначимо, що футболіст встиг пограти і за "Манчестер Юнайтед", у складі якого провів 11 поєдинків. Варела перейшов до московського "Динамо" з "Копенгагена в жовтні 2020 року".
Олексій Леонічев, ZN.ua