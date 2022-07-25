Іноземний футболіст російського клубу таємно втік із Москви

Легіонер покинув РФ.

Іноземний футболіст російського клубу таємно втік із Москви
Раніше Варела грав за МЮ
© РИА Новости

Уругвайський захисник московського "Динамо" Гільєрмо Варела не захотів залишатися в Росії.

За інформацією телеграм-каналу "ЕкСпорт Кліпіна", футболіст таємно втік з бази "Динамо", після чого вилетів з Росії.

У клубі поки що не знають, де знаходиться гравець, а поведінка Варели розцінюється як порушення контрактних обов'язків.

"Ми збираємося підписати контракт із "Фламенго", але почекаємо пропозиції "Динамо", - повідомив агент футболіста Оскар Бентанкур

Зазначимо, що футболіст встиг пограти і за "Манчестер Юнайтед", у складі якого провів 11 поєдинків. Варела перейшов до московського "Динамо" з "Копенгагена в жовтні 2020 року".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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