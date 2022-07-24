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2022-07-24
Ракицький став футболістом турецького клубу
Захисник продовжить кар'єру не в Україні.
Минулий сезон нова команда Ракицького завершила на дев'ятому місці© ФК Шахтер
Клуб турецької Суперліги "Адана Демірспор" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським захисником Ярославом Ракицьким.
За інформацією турецького клубу, 32-річний футболіст отримав контракт за схемою 1+1.
Нагадаємо, Ярослав Ракицький є вихованцем "Шахтаря" і виступав за "гірників" у період з 2006 по 2019 роки, після чого перейшов до пітерського "Зеніту".
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисник розірвав контракт із російським клубом і залишив територію РФ.
ЗМІ повідомляли, що Ракицький може підписати контракт із "Шахтарем", проте перехід зірвався через рішення гравця та його родини.
Олексій Леонічев, ZN.ua