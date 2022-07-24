Ракицький став футболістом турецького клубу

Клуб турецької Суперліги "Адана Демірспор" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським захисником Ярославом Ракицьким.

За інформацією турецького клубу, 32-річний футболіст отримав контракт за схемою 1+1.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький є вихованцем "Шахтаря" і виступав за "гірників" у період з 2006 по 2019 роки, після чого перейшов до пітерського "Зеніту".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисник розірвав контракт із російським клубом і залишив територію РФ .

ЗМІ повідомляли, що Ракицький може підписати контракт із "Шахтарем", проте перехід зірвався через рішення гравця та його родини.