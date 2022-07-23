Україна відмовилася відправляти дітей на ЧС з шахів через участь там росіян

Українських дітей на турнірі не буде.

Україна відмовилася відправляти дітей на ЧС з шахів через участь там росіян
Турнір пройде в Грузії
© ChessNews

Федерація шахів України відмовилася відправляти дітей на ЧС з шахів через участь там росіян.

"Щодня неспровокована агресія Росії проти України приносить смерть українським дітям. ФШУ вважає ганебною політику ФІДЕ та її президента А. Дворковича, які, попри рекомендації МОК, знаходять щілини, щоб дозволити участь в офіційних змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі.

У таких умовах вважаємо аморальним сідати за стіл із російськими шахістами. На знак протесту ФШУ відмовляється делегувати учасників на дитячий чемпіонат світу та закликає інші федерації вчинити так само", - йдеться у заяві ФШУ.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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