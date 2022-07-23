Букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів "Фенербахче" – "Динамо"

У середу, 27 липня, в рамках матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів турецький "Фенербахче" прийматиме київське "Динамо".

ZN.UA проведе онлайн-трансляцію матчу "Фенербахче" – "Динамо".

Букмекери вважають фаворитом поєдинку господарів поля. Ставки на перемогу "Фенербахче" у основний час приймаються з коефіцієнтом 1,67. Ніча оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх українського колективу сягають рівня 5,50. На те, що суперники заб'ють трохи більше двох м'ячів, пропонується ставка 1,67.

Нагадаємо, що перший матч команд у Польщі завершився з рахунком 0:0.

Якщо команда Мірчі Луческу пройде свого суперника, то у третьому раунді нечемпіонського шляху зіграє з австрійським "Штурмом".

Крім того, кияни залишаться в єврокубках і зустрінуться з чеським "Словацьком" у кваліфікації Ліги Європи, якщо вилетять від "Фенербахче".