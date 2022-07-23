Зінченко дав перший коментар після трансферу до "Арсеналу"

Українець Олександр Зінченко дав перше інтерв'ю у якості гравця "Арсеналу".

"Передусім, я хотів би сказати, що це здійснена дитяча мрія, тому що я був великим фанатом, коли був дитиною. Оскільки тут грали Тьєррі Анрі і молодий Сеск Фабрегас. Я просто насолоджувався переглядом цих ігор, того "Арсеналу".

І, очевидно, я почав любити цей клуб, тому я такий схвильований і не можу дочекатися, щоб грати за цей дивовижний клуб. Я тут, щоб досягти великих результатів, і сподіваюся, що ми зможемо виграти кілька титулів, що ми боротимемося за кожен титул", - наводить слова українця прес-служба "канонірів".

Нагадаємо, що Зінченко підписав контракт із "Арсеналом" до літа 2026 року, перейшовши з "Манчестер Сіті".

За інформацією британських ЗМІ, сума трансферу склала 30 мільйонів фунтів, а ще 2 мільйони прописані як бонуси.

Олександр Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" з російської "Уфи" у 2016-му році, після чого вирушив на права оренди до ПСВ на один сезон. З кінця 2017 року гравець почав виступати за першу команду "городян".

Разом із командою Пепа Гвардіоли 25-річний українець став чотириразовим чемпіоном Англії та фіналістом Ліги чемпіонів-2020/21, а також вигравав Кубок Англії, Суперкубок Англії та чотири Кубки футбольної ліги. В активі Зінченка 52 матчі та 8 голів за збірну України.