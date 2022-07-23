"Шахтар" провів перший матч під керівництвом нового тренера

22 липня донецький "Шахтар" зіграв свій перший благодійний спаринг на зборах у Нідерландах.

Поєдинок проти нідерландської "Фортуни" завершився з рахунком 3:3, а голами у складі донеччан відзначилися Сікан, Степаненко та Очеретько.

"Фортуна" – "Шахтар" – 3:3

"Шахтар" (1-й тайм): Трубін, Конопля, Удод, Бондар, Корнієнко, Джурасек, Степаненко Вакула, Криськів, Тотовицький, Сікан

"Шахтар" (2-й тайм): П'ятов, Капінус, Кирюханцев, Савченко, Козик, Топалов, Чех, Судаков, Очеретько, Кащук, Мудрік, Кулаков

Нагадаємо, футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани, які лідирували в УПЛ, пізніше здобули пряму путівку до групового етапу Ліг чемпіонів.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано, Соломон та Додо та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.