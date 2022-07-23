"Шахтар" провів перший матч під керівництвом нового тренера

Донеччани зіграли спаринг у Нідерландах.

"Шахтар" залишився практично без усіх легіонерів
© ФК Шахтер

22 липня донецький "Шахтар" зіграв свій перший благодійний спаринг на зборах у Нідерландах.

Поєдинок проти нідерландської "Фортуни" завершився з рахунком 3:3, а голами у складі донеччан відзначилися Сікан, Степаненко та Очеретько.

"Фортуна" – "Шахтар" – 3:3

"Шахтар" (1-й тайм): Трубін, Конопля, Удод, Бондар, Корнієнко, Джурасек, Степаненко Вакула, Криськів, Тотовицький, Сікан

"Шахтар" (2-й тайм): П'ятов, Капінус, Кирюханцев, Савченко, Козик, Топалов, Чех, Судаков, Очеретько, Кащук, Мудрік, Кулаков

Нагадаємо, футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани, які лідирували в УПЛ, пізніше здобули пряму путівку до групового етапу Ліг чемпіонів.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юник, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано, Соломон та Додо та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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