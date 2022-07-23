"Арсенал" оголосив про трансфер Зінченка

Футболіст збірної України Олександр Зінченко перейшов із "Манчестер Сіті" до "Арсеналу", про що повідомила прес-служба лондонського клубу.

Українець підписав контракт із клубом АПЛ до літа 2026 року. За інформацією британських ЗМІ, сума трансферу склала 30 мільйонів фунтів, а ще 2 мільйони прописані у якості бонусів.

Олександр Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" з російської "Уфи" у 2016-му році, після чого вирушив на правах оренди до ПСВ на один сезон. З кінця 2017 року гравець почав виступати за першу команду "городян".

Разом із командою Пепа Гвардіоли 25-річний українець став чотириразовим чемпіоном Англії та фіналістом Ліги чемпіонів-2020/21, а також вигравав Кубок Англії, Суперкубок Англії та чотири Кубки футбольної ліги. В активі Зінченка 52 матчі та 8 голів за збірну України.