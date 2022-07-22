Черговий ключовий легіонер "Шахтаря" змінив клуб

Донеччан продовжують залишати футболісти.

Черговий ключовий легіонер
"Шахтар" отримає гроші за Додо
© ACF Fiorentina

"Фіорентина" представила футболіста "Шахтаря" Додо у статусі нового гравця команди, повідомляє прес-служба італійського клубу.

За попередніми даними, "Шахтар" отримає за бразильця 14,5 мільйонів євро. Ще 3,5 мільйонів можуть бути виплачені у вигляді бонусів. Особистий контракт Додо з "Фіорентиною" розрахований до 2027 року.

З 2018 року Додо зіграв у 97 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах, забив п'ять м'ячів та віддав 17 результативних передач.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано, Соломон та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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