Черговий ключовий легіонер "Шахтаря" змінив клуб

"Фіорентина" представила футболіста "Шахтаря" Додо у статусі нового гравця команди, повідомляє прес-служба італійського клубу.

За попередніми даними, "Шахтар" отримає за бразильця 14,5 мільйонів євро. Ще 3,5 мільйонів можуть бути виплачені у вигляді бонусів. Особистий контракт Додо з "Фіорентиною" розрахований до 2027 року.

З 2018 року Додо зіграв у 97 матчах "Шахтаря" у всіх турнірах, забив п'ять м'ячів та віддав 17 результативних передач.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано, Соломон та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.