Нападника збірної Сенегалу та мюнхенської "Баварії" Садіо Мане визнано найкращим футболістом року в Африці.

У цій номінації 30-річний футболіст обійшов у голосуванні колишнього партнера з "Ліверпуля" Мохаммеда Салаха (Єгипет) та воротаря "Челсі" Едуара Менді (Сенегал).