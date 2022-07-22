Український футболіст забив гол у Лізі конференцій за польський клуб

Владислав Кочергін допоміг "Ракуву" розгромити суперника, інформує ZN.ua.

Український футболіст забив гол у Лізі конференцій за польський клуб
Кочергін перейшов до "Ракува" навесні
© Футбол 24

Український футболіст Владислав Кочергін відзначився забитим голом за польський "Ракув" у матчі Ліги конференцій.

У першому поєдинку другого раунду кваліфікації команда українця приймала "Астану" із Казахстану.

Кочергін з'явився на полі відразу після перерви, а на 77-й хвилині відгукнувся на закидання суперника у штрафний майданчик і переграв воротаря. Це був четвертий гол "Ракува", а зрештою польський клуб здобув перемогу з рахунком 5:0.

Відео голу Кочергіна

Поєдинок-відповідь команди проведуть 28 липня в Казахстані.

Владислав Кочергін виступав за "Дніпро" та луганську "Зорю", а навесні залишив чемпіонат України і перейшов до "Ракува". Хавбек при цьому має в активі один матч за збірну України.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
У будинок українського чемпіона Європи зі стрибків у воду у Миколаєві потрапили російські снарядиУ будинок українського чемпіона Європи зі стрибків у воду у Миколаєві потрапили російські снаряди
"Ворскла" – АІК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги конференцій"Ворскла" – АІК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги конференцій
Ребров вперше прокоментував трансфер Ярмоленка до "Аль-Айну"Ребров вперше прокоментував трансфер Ярмоленка до "Аль-Айну"
40-річний Ібрагімович підписав новий контракт із "Міланом"40-річний Ібрагімович підписав новий контракт із "Міланом"
Єдиний легіонер "Шахтаря" приєднався до командиЄдиний легіонер "Шахтаря" приєднався до команди
Блок рекламы


Похожие новости
Черговий ключовий легіонер "Шахтаря" змінив клубЧерговий ключовий легіонер "Шахтаря" змінив клуб
Новачка "Баварії" вдруге поспіль визнано найкращим футболістом АфрикиНовачка "Баварії" вдруге поспіль визнано найкращим футболістом Африки
Німецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з БілорусіНімецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з Білорусі
Зірковий український боксер неоднозначно висловився про відсторонення російських спортсменівЗірковий український боксер неоднозначно висловився про відсторонення російських спортсменів
Український ексфутболіст "Шахтаря" влаштувався працювати у російський клубУкраїнський ексфутболіст "Шахтаря" влаштувався працювати у російський клуб
"Шахтар" підписав хорватського футболіста"Шахтар" підписав хорватського футболіста
Український олімпійський призер виграв бронзу чемпіонату світу з фехтуванняУкраїнський олімпійський призер виграв бронзу чемпіонату світу з фехтування
"Шахтар" змінив маріупольське місце реєстрації футбольного клубу"Шахтар" змінив маріупольське місце реєстрації футбольного клубу
Лідер "Шахтаря" підписав контракт із клубом АПЛЛідер "Шахтаря" підписав контракт із клубом АПЛ
Клуб УПЛ підписав футболіста, який місяць провів під обстрілами у МаріуполіКлуб УПЛ підписав футболіста, який місяць провів під обстрілами у Маріуполі
Последние новости
Подгружаем последние новости