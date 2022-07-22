Український футболіст забив гол у Лізі конференцій за польський клуб

Український футболіст Владислав Кочергін відзначився забитим голом за польський "Ракув" у матчі Ліги конференцій.

У першому поєдинку другого раунду кваліфікації команда українця приймала "Астану" із Казахстану.

Кочергін з'явився на полі відразу після перерви, а на 77-й хвилині відгукнувся на закидання суперника у штрафний майданчик і переграв воротаря. Це був четвертий гол "Ракува", а зрештою польський клуб здобув перемогу з рахунком 5:0.

Відео голу Кочергіна

Поєдинок-відповідь команди проведуть 28 липня в Казахстані.

Владислав Кочергін виступав за "Дніпро" та луганську "Зорю", а навесні залишив чемпіонат України і перейшов до "Ракува". Хавбек при цьому має в активі один матч за збірну України.