Зірковий український боксер неоднозначно висловився про відсторонення російських спортсменів
Спортсмен зробив дивну заяву.
Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає, що відсторонення всіх російських спортсменів від міжнародних турнірів не є справедливим
"Я розумію спортсменів, які присвятили все своє життя спорту і тепер вони не можуть виступати на міжнародних змаганнях. Крім тих, хто відкрито підтримує, як вони кажуть "спецоперацію", не вважаю спортсменів винними у тому, що відбувається. З одного боку, Росія напала на Україну, і майже вся цивілізована спільнота підтримує нас і, якщо це війна, вона має бути на всіх фронтах. А з іншого, ви досі вірите у справедливість?” – цитує українського боксера
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.