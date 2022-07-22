Зірковий український боксер неоднозначно висловився про відсторонення російських спортсменів

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає, що відсторонення всіх російських спортсменів від міжнародних турнірів не є справедливим

"Я розумію спортсменів, які присвятили все своє життя спорту і тепер вони не можуть виступати на міжнародних змаганнях. Крім тих, хто відкрито підтримує, як вони кажуть "спецоперацію", не вважаю спортсменів винними у тому, що відбувається. З одного боку, Росія напала на Україну, і майже вся цивілізована спільнота підтримує нас і, якщо це війна, вона має бути на всіх фронтах. А з іншого, ви досі вірите у справедливість?” – цитує українського боксера Luckypunch.net .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.