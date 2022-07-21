Стала відома нова кількість зруйнованих Росією спортивних споруд в Україні

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про збитки спортивної інфраструктури, які завдало російське вторгнення.

"Наразі ми займаємося підрахунком коштів, необхідних для відновлення інфраструктури. Окупанти зруйнували вже понад 111 спортивних об'єктів. Збитки орієнтовно – понад 160 000 000 доларів. Як і раніше, найбільше об'єктів зруйновано на Донбасі, який ці нелюди прийшли "звільняти".

Ми все відбудуємо та зробимо так, щоб світ приєднався до нашого оновлення. Боляче за цим спостерігати. Боляче від усвідомлення, що багато людей фактично жили на цих об'єктах, докладали неймовірних зусиль для відновлення. І зараз цього вже немає", - сказав Гутцайт у рамках спільного проекту Tribuna.com і 1+1 Media "Спортивний фронт".

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".