Український ексфутболіст "Шахтаря" влаштувався працювати у російський клуб
На нього не вплинув факт повномасштабного вторгнення РФ, інформує
Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Віталій Віценець увійшов до тренерського штабу Олега Кононова у тульському "Арсеналі".
Про призначення українця повідомляється на офіційному сайті російської команди. Зазначимо, що за підсумками минулого сезону тульський клуб вилетів із елітного дивізіону РПЛ.
31-річний уродженець Дніпропетровщини є вихованцем "Шахтаря". Виступав також за "Севастополь", "Зорю" та "Іллічівець", а завершив кар'єру через серйозну травму.
Віценець вважався одним із головних талантів "Шахтаря", а в останні роки проживав із родиною у Донецьку.
Минулого сезону ексгравець "Шахтар" був тренером "Кривбасу" U-19, але був звільнений із клубу через відсутність проукраїнської позиції в період російського військового вторгнення на територію нашої країни.
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.