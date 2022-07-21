Український ексфутболіст "Шахтаря" влаштувався працювати у російський клуб

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Віталій Віценець увійшов до тренерського штабу Олега Кононова у тульському "Арсеналі".

Про призначення українця повідомляється на офіційному сайті російської команди. Зазначимо, що за підсумками минулого сезону тульський клуб вилетів із елітного дивізіону РПЛ.

31-річний уродженець Дніпропетровщини є вихованцем "Шахтаря". Виступав також за "Севастополь", "Зорю" та "Іллічівець", а завершив кар'єру через серйозну травму.

Віценець вважався одним із головних талантів "Шахтаря", а в останні роки проживав із родиною у Донецьку.

Минулого сезону ексгравець "Шахтар" був тренером "Кривбасу" U-19, але був звільнений із клубу через відсутність проукраїнської позиції в період російського військового вторгнення на територію нашої країни.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".