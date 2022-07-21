Колишній капітан збірної України з футзалу підписав контракт з російською командою

Колишній капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк підписав контракт із клубом "Торпедо" Нижній Новгород.

"Я радий повернутися до нашого колективу і знову стати частиною структури МФК "Торпедо", де створено всі умови для того, щоб займатися улюбленою справою та досягати спортивних висот", - прокоментував свій перехід у чемпіонат Росії Іваняк.

"Складні сімейні обставини, які змусили Женю виїхати з Росії у березні цього року, успішно подолані", - так представили Іваняка у російському клубі.

39-річний спортсмен народився у Запоріжжі. Виступав за "Інтеркас" (Київ), "Тайм" (Львів), "Локомотив" (Харків) та "Діну" (Москва).

Іваняк шість разів вигравав чемпіонат України і тричі ставав володарем Кубка України. У 2016 році Євген увійшов до десятки найкращих воротарів планети.

15 червня 2020 року підписав трирічний контракт із російським клубом "Оргхім" (Нижегородська область), а 25 лютого 2021 року вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну оголосив про завершення кар'єри у збірній.