Чемпіон світу з шахів Карлсен відмовився захищати титул проти росіянина

Чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен відмовився від захисту свого титулу проти російського гросмейстера Яна Непомнящего.

Норвезького шахіста цитує портал Chess24.

"У мене немає мотивації грати ще один матч. Я просто відчуваю, що цей фінал мені мало що дасть, мені це особливо не подобається.

Я впевнений, що цей поєдинок був би цікавий з історичних причин і таке інше, але у мене немає жодного бажання грати і я просто не робитиму цього", - сказав Карлсен.

Ян Непомнящий став переможцем турніру претендентів у Мадриді. Таким чином, росіянин має битися за шахову корону з другим номером турніру, яким став китаєць Дін Ліжень.

У 2021 році Карлсен вже зустрічався з Непомнящим у фіналі і здобув впевнену перемогу.