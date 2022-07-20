Чемпіон світу з шахів Карлсен відмовився захищати титул проти росіянина

Магнус Карлсен зізнався, що він не має мотивації грати цей матч, інформує ZN.ua.

Чемпіон світу з шахів Карлсен відмовився захищати титул проти росіянина
Карлсен втратить шахову корону
© ChessNews

Чинний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен відмовився від захисту свого титулу проти російського гросмейстера Яна Непомнящего.

Норвезького шахіста цитує портал Chess24.

"У мене немає мотивації грати ще один матч. Я просто відчуваю, що цей фінал мені мало що дасть, мені це особливо не подобається.

Я впевнений, що цей поєдинок був би цікавий з історичних причин і таке інше, але у мене немає жодного бажання грати і я просто не робитиму цього", - сказав Карлсен.

Ян Непомнящий став переможцем турніру претендентів у Мадриді. Таким чином, росіянин має битися за шахову корону з другим номером турніру, яким став китаєць Дін Ліжень.

У 2021 році Карлсен вже зустрічався з Непомнящим у фіналі і здобув впевнену перемогу.


Данило Слесь, ZN.ua





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