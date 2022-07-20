Гвардіола підтвердив трансфер Зінченка до "Арсеналу"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардила підтвердив, що український футболіст Олександр Зінченко залишає клуб.

"Вплив Зінченка, як Габріела та Рахіма, був величезним. Це неймовірні люди та виняткові гравці, які йдуть далі. "Челсі" та "Арсенал" - неймовірні клуби, я щасливий, що гравці досягати успіху там.

З Алексом все пройшло добре, ми повечеряли та змогли попрощатися. Цього не вдалося зробити з Габріелом та Рахімом", - цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Варто зазначити, що раніше з "Ман Сіті" до "Арсеналу" перейшов Габріел Жезус, тоді як Рахім Стерлінг вирушив до "Челсі".

Олександр Зінченко виступав за "городян" із 2016 року. Разом із командою 25-річний футболіст став чотириразовим чемпіоном Англії.