Українка легкоатлетка Магучіх виборола срібло чемпіонату світу-2022

Ще одна українка посіла четверте місце.

Українка легкоатлетка Магучіх виборола срібло чемпіонату світу-2022
Магучіх стала віце-чемпіонкою світу
© НОК України

Українська легкоателтка Ярослава Магучіх стала віце-чемпіонкою світу зі стрибків у висоту на турнірі в американському Юджині.

З другої спроби Магучіх вдалося підкорити висоту 2,02 метри. Варто зазначити, що чемпіонкою стала австралійка Елеонор Паттерсон - вона також взяла 2,02 м, але зробила це з першої спроби.

Обидві спортсменки намагалися взяти висоту 2,04 м, але не змогли.

Ще одна українка Ірина Геращенко посіла четверте місце та встановила особистий рекорд - 2,00 м. Юлія Левченко не змогла пробитися до фіналу.

Жінки, стрибки у висоту:

1. Елеонор Паттерсон (Австралія) - 2,02 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,02 м

3. Єлєна Валортігара (Італія) - 2,00 м

4. Ірина Геращенко (Україна) - 2,00 м.

Магучіх принесла Україні другу медаль на ЧС-2022. Раніше бронзу у стрибках у висоту у чоловіків виграв Андрій Проценко.


Данило Слесь, ZN.ua





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