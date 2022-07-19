Український олімпійський призер виграв бронзу чемпіонату світу з фехтування

Український спортсмен посів третє місце у Ізраїлі.

Український олімпійський призер виграв бронзу чемпіонату світу з фехтування
ЧС триватиме до 23 липня
© НОК України

Український шпажист Ігор Рейзлін виборов бронзову нагороду на чемпіонаті світу-2022 з фехтування, який проходить в Ізраїлі.

У півфінальній сутичці Рейзлін мінімально програв представнику Японії Казуясу Мінобе (12:13), тим самим отримавши бронзову медаль.

Зазначимо, що Ігор вдруге у кар'єрі посідає третє місце на чемпіонатах світу. Аналогічне досягнення підкорилося українцю у 2019 році.

Нагадаємо, що Рейзлін є бронзовим призером Олімпіади-2020 у Токіо в індивідуальній шпазі.

У півфінальному протистоянні 37-річний українець програв французу Ромену Каннону (10:15), а у поєдинку за бронзу переграв італійця Сантареллі (15:12). Це перша в історії України медаль Олімпійських ігор у чоловічій шпазі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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