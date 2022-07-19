"Шахтар" змінив маріупольське місце реєстрації футбольного клубу

"Шахтар" змінив місце реєстрації з Маріуполя на село Щасливе Київської області, повідомляє YouControl .

У Єдиному державному реєстрі клуб зареєстровано у селі Щасливе Бориспільського району, вул. Лесі Українки, де знаходиться тренувальний комплекс "Шахтаря".

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".

"Шахтар" був змушений залишити рідне місто та оселитися у Києві. У 2018 році "Шахтар" змінив місце реєстрації з Донецька на Маріуполь.

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.