"Шахтар" змінив маріупольське місце реєстрації футбольного клубу

Донеччани змінили місце прописки.

"Шахтар" базується у Києві з 2014-го року
© ФК Шахтер

"Шахтар" змінив місце реєстрації з Маріуполя на село Щасливе Київської області, повідомляє YouControl.

У Єдиному державному реєстрі клуб зареєстровано у селі Щасливе Бориспільського району, вул. Лесі Українки, де знаходиться тренувальний комплекс "Шахтаря".

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".

"Шахтар" був змушений залишити рідне місто та оселитися у Києві. У 2018 році "Шахтар" змінив місце реєстрації з Донецька на Маріуполь.

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Зруйнований Маріуполь перебував в облозі армії РФ кілька місяців, а 21 травня повністю перейшов під контроль окупантів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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