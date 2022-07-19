Новий головний тренер "Шахтаря" назвав "Динамо" фаворитом нового сезону УПЛ

Донеччани втратили майже всіх легіонерів.

Новий головний тренер
Йовічевіч очолив "Шахтар" цього літа
© ФК Шахтер

Новий головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч назвав київське "Динамо" фаворитом наступного сезону УПЛ.

"Через правила ФІФА гравці можуть вільно піти з команди. Або їх продають за набагато меншою ціною. Клуб хоче позиватися, бо втрачає гроші. Торік було витрачено близько 60 мільйонів євро, а тепер футболісти йдуть безкоштовно.

"Шахтар" через війну не має можливості захистити свої активи. Це новий "Шахтар" у ситуації війни. На "Динамо" це впливає менше, бо більшість їхніх гравців – українці. У нас тепер багато молоді та кілька ветеранів на кшталт П'ятова та Степаненка. "Динамо" – фаворит", - сказав Йовічевіч.

Нагадаємо, на тлі військової агресії Росії "Шахтар" залишили практично усі легіонери. У складі "гірників" залишився лише один іноземець - буркінійський форвард Лассіна Траоре.

Йовічевіч цього літа змінив на посаді головного тренера донеччан італійського фахівця Роберто Де Дзербі. Новий сезон УПЛ має стартувати наприкінці серпня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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