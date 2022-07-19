Новий головний тренер "Шахтаря" назвав "Динамо" фаворитом нового сезону УПЛ

Новий головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч назвав київське "Динамо" фаворитом наступного сезону УПЛ.

"Через правила ФІФА гравці можуть вільно піти з команди. Або їх продають за набагато меншою ціною. Клуб хоче позиватися, бо втрачає гроші. Торік було витрачено близько 60 мільйонів євро, а тепер футболісти йдуть безкоштовно.

"Шахтар" через війну не має можливості захистити свої активи. Це новий "Шахтар" у ситуації війни. На "Динамо" це впливає менше, бо більшість їхніх гравців – українці. У нас тепер багато молоді та кілька ветеранів на кшталт П'ятова та Степаненка. "Динамо" – фаворит", - сказав Йовічевіч.

Нагадаємо, на тлі військової агресії Росії "Шахтар" залишили практично усі легіонери. У складі "гірників" залишився лише один іноземець - буркінійський форвард Лассіна Траоре.

Йовічевіч цього літа змінив на посаді головного тренера донеччан італійського фахівця Роберто Де Дзербі. Новий сезон УПЛ має стартувати наприкінці серпня.