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2022-07-19
Україна здобула першу медаль чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики
Нагороду виграв український спортсмен.
Турнір проходить у США© ФЛАУ
Українець Андрій Проценко виборов бронзу у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики в американському Юджині.
34-річний легкоатлет взяв висоту 2,33 м із першої спроби, і цього вистачило, щоб посісти третє місце. Чемпіоном став катарець Мутаз Баршим (2,37), срібну медаль завоював кореєць Ву Сан Хек (2,35).
Медаль Проценка стала першою для збірної України на чемпіонаті світу-2022 у Юджині. Для Проценка це перша у кар'єрі медаль чемпіонату світу на відкритому повітрі.
Зазначимо, що Проценко є уродженцем Херсонщини, яка зараз перебуває під окупацією російських військ.
Олексій Леонічев, ZN.ua