Україна здобула першу медаль чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики

Нагороду виграв український спортсмен.

Україна здобула першу медаль чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики
Турнір проходить у США
© ФЛАУ

Українець Андрій Проценко виборов бронзу у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики в американському Юджині.

34-річний легкоатлет взяв висоту 2,33 м із першої спроби, і цього вистачило, щоб посісти третє місце. Чемпіоном став катарець Мутаз Баршим (2,37), срібну медаль завоював кореєць Ву Сан Хек (2,35).

Медаль Проценка стала першою для збірної України на чемпіонаті світу-2022 у Юджині. Для Проценка це перша у кар'єрі медаль чемпіонату світу на відкритому повітрі.

Зазначимо, що Проценко є уродженцем Херсонщини, яка зараз перебуває під окупацією російських військ.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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