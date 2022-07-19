Найкраща російська тенісистка має намір змінити громадянство через усунення росіян від змагань

Росіянка може більше не виступати під прапором окупантів, інформує ZN.ua.

Найкраща російська тенісистка має намір змінити громадянство через усунення росіян від змагань
Касаткіна - перша ракетка Росії
© РИА Новости

Російська тенісистка Дар'я Касаткіна визнала, що може змінити спортивне громадянство через усунення росіян від змагань.

"У нас забрали Кубок Біллі Джин Кінг. Коли його повернуть? Та ніколи не повернуть. З Олімпіадою нічого незрозуміло, а вона через два роки. Я не знаю, що далі. Паспорт міняти? Подивимося. Я думаю, багато талановитих дітей, у батьків яких є можливість, напевно, змінюватимуть громадянство.

Якщо чесно, у нас вже такі питання ходять, бо вкотре усувають від Вімблдону, і ми не знаємо, що буде далі. А дітям я можу сказати, що якщо є така нагода - міняйте. Для Міжнародної федерації тенісу російської федерації не існує", - сказала Касаткіна на YouTube-каналі блогера Віктора Кравченка.

Зазначимо, що зараз Касаткіна займає 12-е місце у рейтингу WTA і є першою ракеткою Росії.

24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які не виключили росіян зі своїх змагань.

На тенісних турнірах WTA та ATP російські та білоруські спортсмени виступають у нейтральному статусі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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