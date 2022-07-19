"Сімейний вибір": Ярмоленко пояснив, чому вирішив не повертатися до "Динамо"

Капітан збірної України підтвердив, що київський клуб робив йому пропозицію, інформує ZN.ua.

Ярмоленко залишив європейський футбол
© Sport.ua

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко розповів про те, чому не відбулося його повернення до київського "Динамо".

"Справді, у мене була така пропозиція. Насамперед, я хотів би подякувати Ігорю Михайловичу та Григорію Михайловичу за те, що вони хотіли повернути мене до рідної команди. Мені цього теж дуже хотілося, але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні. Мені хочеться стабільності, я хочу грати у футбол.

Мені важко уявити, як це все буде в Україні. Тому моє рішення було таким. "Динамо" - це команда номер один у моєму житті. Ця команда дала мені все, зробила мене тим, ким я є зараз. Але слід розуміти, чому я зробив такий вибір.

Найголовніший момент - це момент моїх дітей. Я не знаю, де базуватиметься моя команда, що мені робити з моєю родиною. Я не той чоловік, який зробив дітей і відправив їх кудись навчатися. Так, звичайно, фінанси є, і можна відправити їх до Лондона або ще кудись. Але в мене ще діти не в тому віці, щоби їх залишати. Дітям потрібен батько. У мене троє хлопців, яких треба виховувати. Я відповідальний за них.

Тому насамперед, коли я робив цей вибір, я дивився на своїх дітей і розумів, що якщо я підпишу контракт із "Динамо", то незрозуміло, де я буду, де будуть мої діти, де вони навчатимуться, як часто я їх бачитиму. Тому мій вибір був суто сімейний. Я хотів стабільності для своєї сім'ї, щоб моя сім'я була зі мною", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю "Вацко Live".

Півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
У будинок українського чемпіона Європи зі стрибків у воду у Миколаєві потрапили російські снарядиУ будинок українського чемпіона Європи зі стрибків у воду у Миколаєві потрапили російські снаряди
"Ворскла" – АІК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги конференцій"Ворскла" – АІК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги конференцій
Син Бекхема забив красивий гол ударом зі штрафного у СШАСин Бекхема забив красивий гол ударом зі штрафного у США
Український спортсмен домігся усунення росіян від змагань у бобслеї та скелетоніУкраїнський спортсмен домігся усунення росіян від змагань у бобслеї та скелетоні
"Яка країна, такі і змагання": в росії влаштували чемпіонат з метання гною, фото"Яка країна, такі і змагання": в росії влаштували чемпіонат з метання гною, фото
Блок рекламы


Похожие новости
Ярмоленко перейшов до клубу Реброва з ОАЕЯрмоленко перейшов до клубу Реброва з ОАЕ
Ярмоленко близький до повернення в "Динамо" - ЗМІЯрмоленко близький до повернення в "Динамо" - ЗМІ
Відомий французький футбольний клуб вирішив допомогти ХарковуВідомий французький футбольний клуб вирішив допомогти Харкову
Ярмоленко выставил на аукцион награду лучшему игрока матча с ШотландиейЯрмоленко выставил на аукцион награду лучшему игрока матча с Шотландией
Ярмоленко официально попрощался с "Вест Хэмом"Ярмоленко официально попрощался с "Вест Хэмом"
Ярмоленко рассказал, что рассматривал вариант с возвращением в "Динамо"Ярмоленко рассказал, что рассматривал вариант с возвращением в "Динамо"
Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэма" после матча с "Манчестер Сити"Ярмоленко попрощался с болельщиками "Вест Хэма" после матча с "Манчестер Сити"
В "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИВ "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИ
Футболист Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из "Азовстали"Футболист Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из "Азовстали"
Ярмоленко стал героем матча молодежной команды "Вест Хэма"Ярмоленко стал героем матча молодежной команды "Вест Хэма"
Последние новости
Подгружаем последние новости