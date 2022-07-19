"Сімейний вибір": Ярмоленко пояснив, чому вирішив не повертатися до "Динамо"

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко розповів про те, чому не відбулося його повернення до київського "Динамо".

"Справді, у мене була така пропозиція. Насамперед, я хотів би подякувати Ігорю Михайловичу та Григорію Михайловичу за те, що вони хотіли повернути мене до рідної команди. Мені цього теж дуже хотілося, але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні. Мені хочеться стабільності, я хочу грати у футбол.

Мені важко уявити, як це все буде в Україні. Тому моє рішення було таким. "Динамо" - це команда номер один у моєму житті. Ця команда дала мені все, зробила мене тим, ким я є зараз. Але слід розуміти, чому я зробив такий вибір.

Найголовніший момент - це момент моїх дітей. Я не знаю, де базуватиметься моя команда, що мені робити з моєю родиною. Я не той чоловік, який зробив дітей і відправив їх кудись навчатися. Так, звичайно, фінанси є, і можна відправити їх до Лондона або ще кудись. Але в мене ще діти не в тому віці, щоби їх залишати. Дітям потрібен батько. У мене троє хлопців, яких треба виховувати. Я відповідальний за них.

Тому насамперед, коли я робив цей вибір, я дивився на своїх дітей і розумів, що якщо я підпишу контракт із "Динамо", то незрозуміло, де я буду, де будуть мої діти, де вони навчатимуться, як часто я їх бачитиму. Тому мій вибір був суто сімейний. Я хотів стабільності для своєї сім'ї, щоб моя сім'я була зі мною", - сказав Ярмоленко в інтерв'ю "Вацко Live".

Півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.