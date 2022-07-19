"Сімейний вибір": Ярмоленко пояснив, чому вирішив не повертатися до "Динамо"
Капітан збірної України підтвердив, що київський клуб робив йому пропозицію, інформує
Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко розповів про те, чому не відбулося його повернення до київського "Динамо".
"Справді, у мене була така пропозиція. Насамперед, я хотів би подякувати Ігорю Михайловичу та Григорію Михайловичу за те, що вони хотіли повернути мене до рідної команди. Мені цього теж дуже хотілося, але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні. Мені хочеться стабільності, я хочу грати у футбол.
Мені важко уявити, як це все буде в Україні. Тому моє рішення було таким. "Динамо" - це команда номер один у моєму житті. Ця команда дала мені все, зробила мене тим, ким я є зараз. Але слід розуміти, чому я зробив такий вибір.
Найголовніший момент - це момент моїх дітей. Я не знаю, де базуватиметься моя команда, що мені робити з моєю родиною. Я не той чоловік, який зробив дітей і відправив їх кудись навчатися. Так, звичайно, фінанси є, і можна відправити їх до Лондона або ще кудись. Але в мене ще діти не в тому віці, щоби їх залишати. Дітям потрібен батько. У мене троє хлопців, яких треба виховувати. Я відповідальний за них.
Тому насамперед, коли я робив цей вибір, я дивився на своїх дітей і розумів, що якщо я підпишу контракт із "Динамо", то незрозуміло, де я буду, де будуть мої діти, де вони навчатимуться, як часто я їх бачитиму. Тому мій вибір був суто сімейний. Я хотів стабільності для своєї сім'ї, щоб моя сім'я була зі мною", - сказав Ярмоленко в
Півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.