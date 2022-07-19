Лідер "Шахтаря" підписав контракт із клубом АПЛ
Донеччан продовжують залишати футболісти.
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін повідомив про те, що ізраїльський футболіст "гірників" Манор Соломон перейшов до англійського "Фулхема".
"Клуб АПЛ "Фулхем" відправив нам електронного листа, в якому говорилося, що через рішення ФІФА вони відкликають контракти та умови і таке інше, але підписують цього гравця. Ми абсолютно нічого не можемо зробити, щоб зупинити це. Соломон підписав з ними контракт і є гравцем "Фулхема", - повідомив Палкін в інтерв'ю
Соломон перейде до "Фулхема" на правах річної оренди. Минулого сезону Соломон забив чотири голи і віддав дві результативні передачі у 26 матчах за "Шахтар" у всіх турнірах.
Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.
Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.