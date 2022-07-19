Лідер "Шахтаря" підписав контракт із клубом АПЛ

Донеччан продовжують залишати футболісти.

Лідер
"Фулхем" посів перше місце в Чемпіоншипі і вийшов в АПЛ
© ФК Шахтер

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін повідомив про те, що ізраїльський футболіст "гірників" Манор Соломон перейшов до англійського "Фулхема".

"Клуб АПЛ "Фулхем" відправив нам електронного листа, в якому говорилося, що через рішення ФІФА вони відкликають контракти та умови і таке інше, але підписують цього гравця. Ми абсолютно нічого не можемо зробити, щоб зупинити це. Соломон підписав з ними контракт і є гравцем "Фулхема", - повідомив Палкін в інтерв'ю The Athletic.

Соломон перейде до "Фулхема" на правах річної оренди. Минулого сезону Соломон забив чотири голи і віддав дві результативні передачі у 26 матчах за "Шахтар" у всіх турнірах.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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