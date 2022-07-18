Клуб УПЛ підписав футболіста, який місяць провів під обстрілами у Маріуполі

Декілька тижнів Родіон Плакса не виходив на зв'язок.

Клуб УПЛ підписав футболіста, який місяць провів під обстрілами у Маріуполі
Плакса зумів виїхати з Маріуполя
© ФК Чорноморець

Одеський "Чорноморець" підписав контракт із півзахисником Родіоном Плаксою, про що повідомила прес-служба клубу.

20-річний гравець минулого сезону виступав за "Маріуполь" та провів за команду п'ять матчів.

В одеському клубі повідомили, що Плакса перебував у Маріуполі та зумів вижити під обстрілами російських окупантів:

"Родіон з 23 лютого перебував у Маріуполі. З 5 березня хлопець вважався зниклим безвісти. Він разом із сестрою провів у місті під обстрілами цілий місяць без води, газу та електрики. Тільки 25 березня їм вдалося виїхати.

Дивом склалися обставини: знайшовся автомобіль у сусідів, 5 літрів бензину. І вдалося пройти ворожі блокпости - 18 разів! Ще місяць Родіон провів у не менш небезпечному Бердянську. Його батько все ще живе у населеному пункті Донецької області, що знаходиться на лінії фронту.

Зараз хлопець в Одесі. Ми неймовірно раді вітати його у нашому місті. Сподіваємось, що команда та вболівальники зможуть створити для нього теплу атмосферу, в якій його талант та ігрова майстерність розкриються у повну силу”.


Данило Слесь, ZN.ua





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