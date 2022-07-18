"Динамо" дізналося потенційного суперника у Лізі чемпіонів

Відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому може зіграти київське "Динамо".

Динамівці у другому раунді ЛЧ проведуть два матчі з турецьким "Фенербахче". Якщо команда Мірчі Луческу пройде свого суперника, то у третьому раунді нечемпіонського шляху зіграє з австрійським "Штурмом".

"Динамо" (Україна)/"Фенербахче" (Туреччина) - "Штурм" (Австрія)

Перший матч між "Динамо" та "Фенербахче" пройде 20 липня у Польщі, а другий - 27 липня у Туреччині. Команда, що програла, продовжить боротьбу в третьому раунді відбору Ліги Європи.