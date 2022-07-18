"Шахтар" передав до CAS документи за позовом проти ФІФА на 50 мільйонів євро
Донецький клуб готується до судового процесу.
Донецький "Шахтар" готується до судового процесу проти Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо компенсації у справі про легіонерів,
За інформацією джерела, керівництво "гірників" передало необхідні документи генеральному директору Спортивного арбітражного суду (CAS) Метью Рібу.
В офіційному листі гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін наголосив на зриві продажу чотирьох легіонерів на суму 50 мільйонів євро через правила ФІФА, які дозволяють іноземцям в УПЛ призупиняти контракти через війну.
Саме цю суму "Шахтар" вимагатиме у якості компенсації від ФІФА в суді. Також донеччани хочуть домогтися скасування особливого статусу легіонерів та отримати компенсацію з витрат на судовий процес.
Нагадаємо, на тлі військової агресії Росії "Шахтар" залишили практично усі легіонери. У складі "гірників" залишився лише один іноземець - буркінійський форвард Лассіна Траоре.