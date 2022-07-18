"Шахтар" передав до CAS документи за позовом проти ФІФА на 50 мільйонів євро

Донецький клуб готується до судового процесу.

"Шахтар" буде позиватися до ФІФА
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" готується до судового процесу проти Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо компенсації у справі про легіонерів, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "гірників" передало необхідні документи генеральному директору Спортивного арбітражного суду (CAS) Метью Рібу.

В офіційному листі гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін наголосив на зриві продажу чотирьох легіонерів на суму 50 мільйонів євро через правила ФІФА, які дозволяють іноземцям в УПЛ призупиняти контракти через війну.

Саме цю суму "Шахтар" вимагатиме у якості компенсації від ФІФА в суді. Також донеччани хочуть домогтися скасування особливого статусу легіонерів та отримати компенсацію з витрат на судовий процес.

Нагадаємо, на тлі військової агресії Росії "Шахтар" залишили практично усі легіонери. У складі "гірників" залишився лише один іноземець - буркінійський форвард Лассіна Траоре.


Данило Слесь, ZN.ua





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