Чергова міжнародна спортивна організація усунула росіян та білорусів

Міжнародна спілка сучасного п'ятиборства (UIPM) усунула спортсменів з Росії та Білорусі від усіх турнірів.

Про це написав міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook .

Федерація сучасного п'ятиборства України звернулася до UIPM, після чого організація вирішила запровадити санкції.

Під заборону потрапили до 150 спортсменів у всіх вікових категоріях. Вони не зможуть виступати навіть під нейтральним статусом.

При цьому Гутцайт зазначив, що представники РФ та Білорусі досі залишаються на керівних посадах в UIPM та європейській асоціації EAMP.

"Наші заклики, кроки інших міжнародних спортивних організацій поки що на цю ситуацію не вплинули (щодо росіян та білорусів у керівництві - прим.). Працюємо над цим. Наша федерація перебуває у постійному контакті з членами Виконкому UIPM та представниками федерацій сучасного п'ятиборства інших країн. Україна наполягає на ухваленні відповідних рішень", - написав Гутцайт.