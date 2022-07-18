Форвард збірної України Яремчук забив гол за "Бенфіку" англійському клубу

Українець допоміг своїй команді оформити перемогу.

Форвард збірної України Яремчук забив гол за
Яремчук допоміг "Бенфіці" розгромити "Фулхем"
© twitter.com/SLBenfica

Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим голом за португальську "Бенфіку".

Португальці зустрічалися з англійським "Фулхемом", а Яремчук вразив ворота суперника ударом головою після подачі з флангу на 57-й хвилині.

"Бенфіка" зрештою здобула перемогу з рахунком 5:1.

#SLBFFC | 4-0 | ? 57' Yaremchuk!!!! #EuAmoOBenfica #Pr??poca pic.twitter.com/n666v7zKnY

— SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2022

Нагадаємо, Роман Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" після завершення Євро-2020. Минулого сезону чемпіонату Португалії 26-річний футболіст провів 23 матчі, забив 6 голів та віддав 3 передачі.


Данило Слесь, ZN.ua





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