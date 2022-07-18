Новостей.COM ⇒
2022-07-18
Форвард збірної України Яремчук забив гол за "Бенфіку" англійському клубу
Українець допоміг своїй команді оформити перемогу.
Яремчук допоміг "Бенфіці" розгромити "Фулхем"© twitter.com/SLBenfica
Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим голом за португальську "Бенфіку".
Португальці зустрічалися з англійським "Фулхемом", а Яремчук вразив ворота суперника ударом головою після подачі з флангу на 57-й хвилині.
"Бенфіка" зрештою здобула перемогу з рахунком 5:1.
— SL Benfica (@SLBenfica)
#SLBFFC| 4-0 | ? 57' Yaremchuk!!!! #EuAmoOBenfica #Pr??poca pic.twitter.com/n666v7zKnY July 17, 2022
Нагадаємо, Роман Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" після завершення Євро-2020. Минулого сезону чемпіонату Португалії 26-річний футболіст провів 23 матчі, забив 6 голів та віддав 3 передачі.
Данило Слесь, ZN.ua