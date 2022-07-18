Форвард збірної України Яремчук забив гол за "Бенфіку" англійському клубу

Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим голом за португальську "Бенфіку".

Португальці зустрічалися з англійським "Фулхемом", а Яремчук вразив ворота суперника ударом головою після подачі з флангу на 57-й хвилині.

"Бенфіка" зрештою здобула перемогу з рахунком 5:1.

Нагадаємо, Роман Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" після завершення Євро-2020. Минулого сезону чемпіонату Португалії 26-річний футболіст провів 23 матчі, забив 6 голів та віддав 3 передачі.