40-річний Ібрагімович підписав новий контракт із "Міланом"

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович підписав новий контракт із клубом, про що повідомила прес-служба "россонері".

Шведський футболіст пролонгував співпрацю з "Міланом" наступного сезону і продовжить виступати під 11-м номером.

При цьому у травні ветеран переніс операцію на коліні та може не повернутися на поле у першій половині нового сезону. У жовтні нападнику виповниться 41 рік.

Минулого сезону Златан Ібрагімович відіграв 27 матчів, забив 8 голів і віддав 3 асисти, а "Мілан" завоював чемпіонський титул.