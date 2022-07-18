Новостей.COM ⇒
2022-07-18
40-річний Ібрагімович підписав новий контракт із "Міланом"
Шведський форвард не планує завершувати кар'єру.
Ібрагімович відновлюється після операції© AC Milan
Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович підписав новий контракт із клубом, про що
Шведський футболіст пролонгував співпрацю з "Міланом" наступного сезону і продовжить виступати під 11-м номером.
?? Never satisfied, alwaIZ hungry for more ???— AC Milan (@acmilan)
#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/fbTXvTP7EW July 18, 2022
При цьому у травні ветеран переніс операцію на коліні та може не повернутися на поле у першій половині нового сезону. У жовтні нападнику виповниться 41 рік.
Минулого сезону Златан Ібрагімович відіграв 27 матчів, забив 8 голів і віддав 3 асисти, а "Мілан" завоював чемпіонський титул.
Данило Слесь, ZN.ua