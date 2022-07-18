40-річний Ібрагімович підписав новий контракт із "Міланом"

Шведський форвард не планує завершувати кар'єру.

40-річний Ібрагімович підписав новий контракт із
Ібрагімович відновлюється після операції
© AC Milan

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович підписав новий контракт із клубом, про що повідомила прес-служба "россонері".

Шведський футболіст пролонгував співпрацю з "Міланом" наступного сезону і продовжить виступати під 11-м номером.

?? Never satisfied, alwaIZ hungry for more ??? #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/fbTXvTP7EW

— AC Milan (@acmilan) July 18, 2022

При цьому у травні ветеран переніс операцію на коліні та може не повернутися на поле у першій половині нового сезону. У жовтні нападнику виповниться 41 рік.

Минулого сезону Златан Ібрагімович відіграв 27 матчів, забив 8 голів і віддав 3 асисти, а "Мілан" завоював чемпіонський титул.


Данило Слесь, ZN.ua





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