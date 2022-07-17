Капітан "Динамо" продовжив контракт із клубом

Футболіст збірної України Сергій Сидорчук продовжив контракт із київським "Динамо", про що повідомила прес-служба столичного клубу.

Півзахисник уклав угоду до літа 2025 року з можливістю подальшої пролонгації.

Сергій Сидорчук перейшов до "Динамо" із запорізького "Металурга" у січні 2013 року, а останніми роками гравець є капітаном киян.

Разом з "Динамо" 31-річний футболіст чотири рази ставав чемпіоном України, а також виграв по чотири Кубки та Суперкубки країни.

Всього на рахунку Сидорчука 183 матчі (17 голів) в українській Прем'єр-лізі, 31 матч (1 гол) у Кубку України, 72 поєдинки (2 голи) у єврокубках у складі киян, а також 37 матчів (3 голи) за національну збірну України.