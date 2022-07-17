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2022-07-17
Капітан "Динамо" продовжив контракт із клубом
Сергій Сидорчук продовжуватиме виступати за киян.
Футболіст збірної України Сергій Сидорчук продовжив контракт із київським "Динамо", про що
Півзахисник уклав угоду до літа 2025 року з можливістю подальшої пролонгації.
Сергій Сидорчук перейшов до "Динамо" із запорізького "Металурга" у січні 2013 року, а останніми роками гравець є капітаном киян.
Разом з "Динамо" 31-річний футболіст чотири рази ставав чемпіоном України, а також виграв по чотири Кубки та Суперкубки країни.
Всього на рахунку Сидорчука 183 матчі (17 голів) в українській Прем'єр-лізі, 31 матч (1 гол) у Кубку України, 72 поєдинки (2 голи) у єврокубках у складі киян, а також 37 матчів (3 голи) за національну збірну України.
Данило Слесь, ZN.ua