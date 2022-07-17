Перехід Зінченка з "Манчестер Сіті" до "Арсеналу" перебуває на фінальній стадії - ЗМІ

Українець змінить клуб до АПЛ.

Перехід Зінченка з
Зінченко змінить клуб в Англії
© УАФ

Футболіст збірної України Олександр Зінченко невдовзі може залишити "Манчестер Сіті".

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, українець близький до переходу в лондонський "Арсенал".

При цьому трансфер знаходиться на фінальній стадії. "Городяни" готові відпустити 25-річного футболіста, а "каноніри" готові заплатити необхідну суму - 35 мільйонів євро.

Очікується, що Зінченко підпише контракт із "Арсеналом" до 2027 року. Офіційно перехід може бути оформлений вже на початку наступного тижня.

Чинний контракт українця з "Манчестер Сіті" спливає влітку 2024 року. Він виступає за англійський клуб із 2016 року.

Зінченко минулого сезону чемпіонату Англії провів 15 матчів і зробив 4 асисти, а "Манчестер Сіті" завоював чемпіонський титул.


Данило Слесь, ZN.ua





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