Перехід Зінченка з "Манчестер Сіті" до "Арсеналу" перебуває на фінальній стадії - ЗМІ

Футболіст збірної України Олександр Зінченко невдовзі може залишити "Манчестер Сіті".

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, українець близький до переходу в лондонський "Арсенал".

При цьому трансфер знаходиться на фінальній стадії. "Городяни" готові відпустити 25-річного футболіста, а "каноніри" готові заплатити необхідну суму - 35 мільйонів євро.

Очікується, що Зінченко підпише контракт із "Арсеналом" до 2027 року. Офіційно перехід може бути оформлений вже на початку наступного тижня.

Чинний контракт українця з "Манчестер Сіті" спливає влітку 2024 року. Він виступає за англійський клуб із 2016 року.

Зінченко минулого сезону чемпіонату Англії провів 15 матчів і зробив 4 асисти, а "Манчестер Сіті" завоював чемпіонський титул.