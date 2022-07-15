"Манчестер Сіті" готовий продати українця Зінченка в "Арсенал" - ЗМІ

"Манчестер Сіті" готовий продати українського футболіста Олександра Зінченка в "Арсенал", повідомляє Daily Mail .

За інформацією джерела, лондонський клуб уже відкрив переговорний процес щодо українця, а манчестерський клуб готовий продати 25-річного футболіста за 41 млн євро.

Повідомляється, що головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета добре знайомий з можливостями Зінченка, оскільки мав досвід спільної роботи з українцем під час перебування асистентом Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, Зінченко у 2014 році залишив донецький "Шахтар", розірвавши контракт в односторонньому порядку, після чого перейшов до російської "Уфи", а пізніше - до "Манчестер Сіті" за 3,5 мільйона євро.

Чинний контракт українця з "Манчестер Сіті" спливає влітку 2024 року. Transfermarkt оцінює Зінченка у 25 мільйонів євро.

Зінченко в минулому сезоні чемпіонату Англії провів 15 матчів і зробив 4 асисти. "Манчестер Сіті" завоював чемпіонський титул.