Гол Зінченка визнано найкращим забитим м'ячем "Арсеналу" у лютому

Захисник Олександр Зінченко переміг у голосуванні за найкращий гол "Арсеналу" у лютому.

Перемогу в номінації здобув забитий м'яч українця у матчі з "Астон Віллою" (4:2). Гол Зінченка набрав 40% голосів, випередивши удар Букайо Сака (38%).

Відео голу можна подивитися тут .

Зазначимо, що цей гол став для Зінченка першим у складі "канонірів".

Нагадаємо, 26-річний Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.

Загалом у нинішньому сезоні Зінченко зіграв 25 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та двома результативними передачами.

"Арсенал" після 27 турів лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Англії, випереджаючи "Манчестер Сіті" на п'ять очок.