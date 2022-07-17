Українки виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу

Українки Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко виграли золоті медалі молодіжного чемпіонату Європи U-20 з пляжного волейболу.

Турнір проходив у турецькому Ізмірі.

Хміль та Лазаренко у групі перемогли Литву (2:0), Норвегію (2:0) та Угорщину (2:1). У плей-офф з рахунком 2:0 українські волейболістки здолали швейцарок, іспанок та естонок.

У фіналі українкам протистояли Даніела Константінова та Ліва Ебере з Латвії. Хміль та Лазаренко знову зуміли перемогти за підсумками двох сетів - 21:13, 21:17.

Українки вперше в історії виграли золото чемпіонату Європи у цій ваговій категорії. Раніше цього року дует Хміль та Лазаренко виграв бронзу ЧЄ у віковій категорії U-22.