Українки виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу

У вирішальному матчі українські волейболістки перемогли представниць Латвії, інформує ZN.ua.

Українки виграли молодіжний чемпіонат Європи з пляжного волейболу
Хміль та Лазаренко стали найкращими в Європі
© Isport

Українки Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко виграли золоті медалі молодіжного чемпіонату Європи U-20 з пляжного волейболу.

Турнір проходив у турецькому Ізмірі.

Хміль та Лазаренко у групі перемогли Литву (2:0), Норвегію (2:0) та Угорщину (2:1). У плей-офф з рахунком 2:0 українські волейболістки здолали швейцарок, іспанок та естонок.

У фіналі українкам протистояли Даніела Константінова та Ліва Ебере з Латвії. Хміль та Лазаренко знову зуміли перемогти за підсумками двох сетів - 21:13, 21:17.

Українки вперше в історії виграли золото чемпіонату Європи у цій ваговій категорії. Раніше цього року дует Хміль та Лазаренко виграв бронзу ЧЄ у віковій категорії U-22.


Данило Слесь, ZN.ua





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