"Динамо" представило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"

Київське "Динамо" представило заявку на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

На поєдинки заявлено 28 футболістів. 21 йде за списком А, а ще 7 - за списком Б.

Голкіпери: Георгій Бущан, Руслан Нещерет (заявка Б*), Денис Бойко;

Захисники: Антон Боль (Б), Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (Б), Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Костянтин Вівчаренко (Б), Томаш Кендзьора;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Яцик (Б), Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вікентій Волошин (Б), Віталій Буяльський, Денис Антюх;

Нападники: Владислав Ванат (Б), Артем Бєсєдін, Владислав Супряга.

Перший матч пройде 20 липня у Польщі, а другий - 27 липня у Туреччині. Переможець пари вийде до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а команда, що програла, продовжить боротьбу в третьому раунді відбору Ліги Європи.