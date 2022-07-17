"Динамо" представило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"

Кияни заявили на дві гри 28 футболістів.

"Динамо" зіграє перший матч із "Фенербахче" 20 липня
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Київське "Динамо" представило заявку на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

На поєдинки заявлено 28 футболістів. 21 йде за списком А, а ще 7 - за списком Б.

Голкіпери: Георгій Бущан, Руслан Нещерет (заявка Б*), Денис Бойко;

Захисники: Антон Боль (Б), Денис Попов, Микита Бурда, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (Б), Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Костянтин Вівчаренко (Б), Томаш Кендзьора;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Яцик (Б), Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вікентій Волошин (Б), Віталій Буяльський, Денис Антюх;

Нападники: Владислав Ванат (Б), Артем Бєсєдін, Владислав Супряга.

Перший матч пройде 20 липня у Польщі, а другий - 27 липня у Туреччині. Переможець пари вийде до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а команда, що програла, продовжить боротьбу в третьому раунді відбору Ліги Європи.


Данило Слесь, ZN.ua





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