Український футболіст забив гол прямим ударом із кутового за бельгійський клуб

Мар'ян Швед провів результативний товариський поєдинок, інформує ZN.ua.

Український футболіст забив гол прямим ударом із кутового за бельгійський клуб
Швед провів яскравий матч за "Мехелен"

Український футболіст Мар'ян Швед відзначився ефектним голом та результативним пасом у товариському матчі за бельгійський "Мехелен".

Команда українця напередодні зустрічалася із німецьким "Вольфсбургом" на своєму полі.

Швед на 41-й хвилині вирушив подавати кутовий, але зрештою не навісив, а несподівано завдав прямого удару, з яким не зміг впоратися голкіпер.

На 79-й хвилині українець записав на свій рахунок результативний пас. "Мехелен" у підсумку зазнав поразки з рахунком 3:4.

Відео гола - на 45:13, відео асиста - на 1:40:32.

Нагадаємо, Мар'ян Швед перейшов до "Селтіка" з "Карпат" у 2019-му році, після чого з 2020-го грав за "Мехелен" на правах оренди, а минулого літа бельгійський клуб викупив 25-річного футболіста.


Данило Слесь, ZN.ua





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