Український футболіст забив гол прямим ударом із кутового за бельгійський клуб

Український футболіст Мар'ян Швед відзначився ефектним голом та результативним пасом у товариському матчі за бельгійський "Мехелен".

Команда українця напередодні зустрічалася із німецьким "Вольфсбургом" на своєму полі.

Швед на 41-й хвилині вирушив подавати кутовий, але зрештою не навісив, а несподівано завдав прямого удару, з яким не зміг впоратися голкіпер.

На 79-й хвилині українець записав на свій рахунок результативний пас. "Мехелен" у підсумку зазнав поразки з рахунком 3:4.

Відео гола - на 45:13, відео асиста - на 1:40:32.

Нагадаємо, Мар'ян Швед перейшов до "Селтіка" з "Карпат" у 2019-му році, після чого з 2020-го грав за "Мехелен" на правах оренди, а минулого літа бельгійський клуб викупив 25-річного футболіста.