У бою з окупантами загинув ексчемпіон України з водного поло

Віталій Лісун служив у лавах ЗСУ.

У бою з окупантами загинув ексчемпіон України з водного поло
Лісуну було 44 роки

У бою з російськими окупантами загинув колишній чемпіон України з водного поло Віталій Лісун.

Про це повідомила Федерація водного поло України.

Лісун добровільно вступив до лав Збройних сил України і вирушив на навчання за кордон, після чого вирушив на передовий та виконував бойові завдання. 44-річний боєць загинув у Харківській області.

У мирному житті Віталій Лісун був державним тренером та суддею національної категорії з водного поло, а також тривалий час працював секретарем Федерації водного поло України. У складі "Динамо" Київ він ставав чемпіоном України.

"Це неймовірна, катастрофічна втрата для ватерпольної сім'ї України. Загинула людина, яка завжди була віддана своїй справі, всім серцем любила і вболівала за розвиток водного поло України. За мій рік робити на посаді президента спільно з Віталієм Лісуном, я завжди розумів, що можу покластися на нього, це справжній професіонал у своїй роботі, людина слова та честі. Для всіх нас Віталій Лісун - приклад того, як любити свою Батьківщину та віддати за неї найдорожче - життя", - сказав президент ФВПУ Олександр Свіщов.


Данило Слесь, ZN.ua





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