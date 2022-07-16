"Барселона" підписала зіркового футболіста "Баварії"

"Барселона" офіційно оголосила про підписання контракту з польським нападником "Баварії" Робертом Левандовські.

Гравцеві залишилося пройти медобстеження та підписати контракт. За інформацією ЗМІ, сума трансферу нападаючого становитиме від 40 до 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Левандовскі перейшов до "Баварії" з "Борусії" Дортмунд влітку 2014 року. У 375 іграх за мюнхенців Левандовські відзначився 344 рази.

Зірковому поляку також приписували інтерес з боку ПСЖ та "Челсі". З "Баварією" Левандовскі виграв вісім чемпіонських титулів Бундесліги та два Кубки чемпіонів, окрім інших трофеїв.