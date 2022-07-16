Єдиний легіонер "Шахтаря" приєднався до команди

Нападник "Шахтаря" Лассіна Траоре приєднався до команди на підготовчих зборах у Нідерландах, повідомляє прес-служба донеччан.

Форвард став єдиним легіонером, який проведе передсезонний збір разом із колективом Ігоря Йовічевіча.

Нагадаємо, у вересні минулого року Траоре зазнав серйозної травми на початку матчу Ліги чемпіонів проти "Інтера" (0:0) після контакту з Дензелом Дюмфрісом і вилетів майже на рік.

Африканський гравець перейшов до "Шахтаря" минулого літа з амстердамського "Аякса" за 10 млн євро. Уродженець Буркіна-Фасо провів у складі донеччан 14 матчів, у яких забив дев'ять голів. Його контракт із клубом розрахований до літа 2026 року.

Футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани, які лідирували в УПЛ, пізніше здобули пряму путівку до групового етапу Ліг чемпіонів.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо, Сіпріано та головний тренер команди Роберто Де Дзербі.