"Динамо" провело останній спаринг перед стартом у Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у Бельгії поступилося "Антверпену" (1:2) у благодійному матчі.

Голом у складі "Динамо" зумів відзначитись Віктор Циганков.

"Антверпен" - "Динамо" - 2:1

Голи: Янссен, 7, Бенсон, 70 - Циганков, 40.

"Динамо": Бущан (Бойко, 63), Караваєв (Кенджера, 63), Сирота (Боль, 88), Забарний (Попов, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 79), Сидорчук (Андріївський, 46), Шепелєв, Гармаш ( Шапаренко, 46), Циганков (Антюх, 79), Вербич (Ванат, 46), Супряга (Беседін, 63).

Нагадаємо, динамівці ведуть підготовку до старту у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни зустрінуться з турецьким "Фенербахче" 20 та 27 липня.