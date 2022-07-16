"Ворскла" – АІК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 21 липня, відбудеться перший поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги конференцій між полтавською "Ворсклою" та шведським клубом АІК.

Трансляція матчу буде доступна на YouTube. Поєдинки покаже клубний канал "Ворскли", а також YouTube канал Espreso.TV.

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну "Ворскла" не зможе зіграти свій домашній поєдинок в Україні, а обидві зустрічі відбудуться у Швеції. Матчі відбудуться на двох стадіонах - "Стокгольм Арена" та "Френдз Арена".

"Ворскла" посідала п'яте місце у таблиці української Прем'єр-ліги на момент дострокового завершення чемпіонату.