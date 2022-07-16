Ребров вперше прокоментував трансфер Ярмоленка до "Аль-Айну"

Українець гратиме у клубі з ОАЕ.

Ребров вперше прокоментував трансфер Ярмоленка до
Ребров працює в ОАЕ
© Динамо Киев от Шурика

Український наставник "Аль-Айна" Сергій Ребров поділився враженнями від підписання контракту з Андрієм Ярмоленком.

"Я би сказав, що трансфер капітана збірної України Андрія Ярмоленка до "Аль-Айну" став досить несподіваним, але я вдячний нашим керівникам за те, що їм вдалося переконати такого кваліфікованого виконавця. Я не вважаю, що збірна України через переїзд Ярмоленка в ОАЕ щось втратить, навпаки, тут, ще раз зауважу, цікавий чемпіонат, і конкуренція в ньому не гірша, ніж, наприклад, очікується в УПЛ.

Я сказав Андрію, коли він зі мною радився, що на першому місці у нього, батька трьох дітей, має бути сім'я. Будь-який футболіст у 32 роки має про це дбати насамперед. Своєю грою Андрій Ярмоленко постійно звертатиме увагу на нашу країну. Тут чимала українська діаспора, але тепер на матчах "Аль-Айна" ви побачите ще більше синьо-жовтих прапорів", – сказав Ребров у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, 13 липня 32-річний вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став гравцем "Аль-Айну". З українцем було підписано контракт до кінця сезону 2022/2023.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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