Український спортсмен домігся усунення росіян від змагань у бобслеї та скелетоні

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) усунула російських спортсменів від змагань, про це повідомляє прес-служба організації.

Делегати Міжнародного конгресу з бобслею та скелетону в Лозанні проголосували за усунення всіх спортсменів Федерації бобслею Росії від участі у змаганнях.

Зазначимо, що за усунення росіян від змагань боролися український скелетоніст Владислав Гераскевич та його батько та тренер Михайло Гераскевич.

"Ми це зробили. Два дуже складні дні конгресу вже позаду, але воно того варте – ми перемогли. Це означає, що Росію відсторонено від усіх змагань під егідою Міжнародної федерації бобслею та скелетону. Це означає, що ми не побачимо їх на стартах. фінішах, у спортзалах та готелях.

Росіянам не місце серед цивілізованого світу та серед спорту зокрема. Спорт – це про підтримку, дружбу та мир. А як уже всі знають, росіянам невідомо, що таке. Ми вдячні за підтримку, яку нам надали інші країни. Приємно, що це все не дарма, що представники країн розуміють, наскільки це важливо не тільки для України, а для всього світу", - написав у Instagram Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.