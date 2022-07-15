Спортивний арбітражний суд відхилив усі футбольні апеляції Росії про відсторонення

Окупанти залишаються без футболу.

Спортивний арбітражний суд відхилив усі футбольні апеляції Росії про відсторонення
Росіяни мали намір домагатися відновлення прав на участь у турнірах
© depositphotos/ oleksii.chumachenko

Міжнародний арбітражний спортивний суд (CAS) відхилив апеляції Російського футбольного союзу до ФІФА та УЄФА про відсторонення збірної Росії від міжнародних турнірів, повідомляє прес-служба організації.

Також CAS відхилив апеляції ЦСКА, "Динамо", "Зеніту" та "Сочі" на рішення УЄФА про відсторонення російських футбольних клубів від єврокубків.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі.

2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023. Російські команди наступного сезону не зможуть взяти участі в єврокубках, Лізі націй УЄФА, чемпіонаті Європи U21, жіночому Євро-2022, а також у кваліфікації жіночого чемпіонату світу 2023 року.

Зазначимо, що конгрес ФІФА, що відбувся наприкінці березня, не став розглядати питання виключення Росії з організації.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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