"Шахтар" оголосив місто, в якому проведе матчі Ліги чемпіонів

"Шахтар" проведе домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/20223 у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", повідомляє прес-служба донеччан.

"Хочу подякувати керівництву "Легії" за те, що клуб пішов нам на зустріч і надав свій стадіон. Ми дуже сподіваємося на підтримку вболівальників "Шахтаря" та "Легії", поляків та українців, які мешкають зараз у Варшаві та інших містах", - повідомив гендир "Шахтаря" Сергій Палкін.

Нагадаємо, футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани, які лідирували в УПЛ, пізніше здобули пряму путівку до групового етапу Ліг чемпіонів.

Суперники "Шахтаря" на груповому етапі ЛЧ стануть відомими на жеребкуванні 25 серпня.