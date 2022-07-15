"Шахтар" оголосив місто, в якому проведе матчі Ліги чемпіонів

"Гірники" гратимуть у Польщі.

Стадіон вміщує 30 тисяч глядачів
© Google

"Шахтар" проведе домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/20223 у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", повідомляє прес-служба донеччан.

"Хочу подякувати керівництву "Легії" за те, що клуб пішов нам на зустріч і надав свій стадіон. Ми дуже сподіваємося на підтримку вболівальників "Шахтаря" та "Легії", поляків та українців, які мешкають зараз у Варшаві та інших містах", - повідомив гендир "Шахтаря" Сергій Палкін.

Нагадаємо, футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани, які лідирували в УПЛ, пізніше здобули пряму путівку до групового етапу Ліг чемпіонів.

Суперники "Шахтаря" на груповому етапі ЛЧ стануть відомими на жеребкуванні 25 серпня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Син Бекхема забив красивий гол ударом зі штрафного у СШАСин Бекхема забив красивий гол ударом зі штрафного у США
"Яка країна, такі і змагання": в росії влаштували чемпіонат з метання гною, фото"Яка країна, такі і змагання": в росії влаштували чемпіонат з метання гною, фото
"Ювентус" оголосив про підписання ексзірки "Манчестер Юнайтед""Ювентус" оголосив про підписання ексзірки "Манчестер Юнайтед"
Букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Фенербахче"Букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Фенербахче"
Україна виборола 13 медалей у другий день змагань на Всесвітніх іграхУкраїна виборола 13 медалей у другий день змагань на Всесвітніх іграх
Блок рекламы


Похожие новости
Росію позбавили права проведення престижного турніру з фігурного катанняРосію позбавили права проведення престижного турніру з фігурного катання
Букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Фенербахче"Букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Фенербахче"
"Челсі" оголосив про трансфер зірки "Манчестер Сіті" та збірної Англії"Челсі" оголосив про трансфер зірки "Манчестер Сіті" та збірної Англії
З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української Прем’єр-ліги - Григорій КозловськийЗ нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української Прем’єр-ліги - Григорій Козловський
Клуб УПЛ визначився з країною проведення матчів єврокубківКлуб УПЛ визначився з країною проведення матчів єврокубків
"Динамо" провело два матчі за день проти французького "Ліона""Динамо" провело два матчі за день проти французького "Ліона"
Відомий український тренер виступив проти проведення УПЛ під час війниВідомий український тренер виступив проти проведення УПЛ під час війни
"Ювентус" оголосив про підписання ексзірки "Манчестер Юнайтед""Ювентус" оголосив про підписання ексзірки "Манчестер Юнайтед"
"Динамо" обіграло швейцарський клуб у благодійному матчі"Динамо" обіграло швейцарський клуб у благодійному матчі
ПСЖ оголосив про відставку головного тренераПСЖ оголосив про відставку головного тренера
Последние новости
Подгружаем последние новости