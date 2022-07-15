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2022-07-15
"Шахтар" оголосив місто, в якому проведе матчі Ліги чемпіонів
"Гірники" гратимуть у Польщі.
Стадіон вміщує 30 тисяч глядачів© Google
"Шахтар" проведе домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/20223 у Варшаві на стадіоні "Війська Польського", повідомляє
"Хочу подякувати керівництву "Легії" за те, що клуб пішов нам на зустріч і надав свій стадіон. Ми дуже сподіваємося на підтримку вболівальників "Шахтаря" та "Легії", поляків та українців, які мешкають зараз у Варшаві та інших містах", - повідомив гендир "Шахтаря" Сергій Палкін.
Нагадаємо, футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани, які лідирували в УПЛ, пізніше здобули пряму путівку до групового етапу Ліг чемпіонів.
Суперники "Шахтаря" на груповому етапі ЛЧ стануть відомими на жеребкуванні 25 серпня.
Олексій Леонічев, ZN.ua